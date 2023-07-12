В Ангарске Иркутской области потушили пожар на нефтеустановке Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 7:22 12 июля в пожарную службу Ангарска поступил звонок от очевидцев пожара на частной установке по переработке нефтепродуктов. Огонь бушевал в промзоне, на автодороге 15А. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По адресу выехали девять пожарных расчетов. Выяснилось, что пламя охватило установку для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта на площади 240 квадратных метров.

В 08:25 возгорание было потушено. Спасатели ликвидировали пожар пенной атакой и охлаждали стоящие рядом цистерны. Дознаватели МЧС проводят проверку, чтоюы установить причину произошедшего.