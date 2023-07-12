В Братске появится государственный приют для безнадзорных животных Фото: Евгений САЗОНОВ

В Братске Иркутской области хотят создать государственный приют для безнадзорных животных. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на правительство региона.

-На первом этапе построят вольеры на 200-250 мест с возможностью их дальнейшего увеличения, - говорят в правительстве.

Также рассматривается возможность строительства таких приютов в Иркутском и Тулунском районах.

Как уточняет издание, по данным на прошлый год, в регионе 13 137 бездомных животных, из которых 12,6 тысячи - собаки.

Больше всего таких животных в Иркутске, Усолье-Сибирском, Братске, Черемхово, Тулуне.

Ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело о получении взятки экс-чиновником.