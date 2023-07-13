ФоРГО: население Иркутской области одно из самых кредитоспособных в стране Фото: Евгения ГУСЕВА

По результатам исследования Фонда развития гражданского общества, население Иркутской области одно из самых кредитоспособных в стране. В основу легли данные ЦБ и Росстата. Наш регион попал в ТОП-10 среди других регионов России.

На первых строках рейтинга расположились ЯНАО, Москва и Чукотка. Далее следуют НАО, Магаданская область, ХМАО, Сахалинская область, Якутия, Санкт-Петербург. Десятое место в списке поделили Приангарье и Мурманская область.

Как сообщают авторы исследования, в начале мая 2023 года в России не было ни одного региона, у чьих жителей после оплаты кредита оставалась бы сумма меньше прожиточного минимума. В ЦБ заявили, что данные о долговой нагрузке населения на середину текущего года еще не актуализированы, однако ожидается небольшое увеличение этого показателя, поскольку рост задолженности по займам физлиц на 1 июня составил 15,4%, что выше роста доходов.

Напомним, жителей Иркутской области, оформляющих документы через пункт отбора на военную службу по контракту, ждет новая мера поддержки. Военным будут предоставлять бесплатное питание в областном сборном пункте, где те находятся. Соответствующий указ уже подписан главой Иркутской области Игорем Кобзевым.