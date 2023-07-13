В Листвянке оштрафовали иркутянина, незаконно перевозившего людей на судне Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте провели рейды в Листвянке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Правоохранители нашли иркутянина, который перевозил пассажиров на маломерном судне. При этом он перевозил 24 человека при вместительности в 12, - говорят в ведомстве.

Теперь мужчине грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Более того, у мужчины не было разрешения на перевозку пассажиров, за это его привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля в Усть-Куте на реке Лена произошел разлив нефтепродуктов. Течь дал танкер, вставший под погрузку дизельным топливом.