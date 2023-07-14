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НовостиОбщество14 июля 2023 3:47

Водитель Chevrolet сбила 13-летнюю девочку на электросамокате в Тайшете

В результате ДТП девочка получила травмы
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Подросток пересекала пешеходный переход на электросамокате, нарушая правила дорожного движения

Подросток пересекала пешеходный переход на электросамокате, нарушая правила дорожного движения

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП с участием с электросамоката произошло в Тайшете. Вечером, 11 июля, 22-летняя водитель Chevrolet Lacetti допустила наезд на 13-летнюю девочку, которая передвигалась на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

- Установлено, что подросток пересекала пешеходный переход на электросамокате, нарушая правила дорожного движения. В результате ДТП она получила различные телесные травмы, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и рассматривают вопрос о привлечении законных представителей школьницы к ответственности. Ранее Комсомолка сообщала, что еще на 11 улицах Иркутска будет работать мобильный комплекс фиксации неправильной парковки.