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НовостиОбщество14 июля 2023 4:06

В Тайшетском районе пьяный водитель устроил ДТП, скрываясь от полицейских

Мужчина не подчинился требованиям полицейских об остановке
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Мужчина не подчинился требованиям полицейских об остановке

Мужчина не подчинился требованиям полицейских об остановке

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе дежурный экипаж ДПС попытался остановить водителя автомобиля «ВАЗ» для проверки документов. Машина двигалась со стороны села Березовка в направлении федеральной трассы Р255 «Сибирь». Однако водитель отказался подчиниться требованиям полицейских, продолжил движение, и, увеличив скорость, выехал на федеральную трассу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

- Полицейские проследовали за автомобилем, но водитель «Жигулей» не реагировал на требования об остановке. Он периодически выезжал на полосу встречного движения и создавал опасные ситуации. В результате приблизившись к перекрестку, водитель внезапно повернул направо и столкнулся с остановившейся «Тойотой Короллой», - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП никто не получил серьезных травм. Оказалось, что за рулем отечественной легковушки находился 51-летний житель Тайшетского района. Он был пьян. Как пояснил мужчина, он ездил в одну ездил в одну из деревень, где пропалывал картофель. Когда работы были закончены, он выпил бутылку самогона и решил вернуться в Тайшет, посадив в салон автомобиля троих нетрезвых попутчиков, которые обещали ему «компенсировать стоимость бензина». В отношении нарушителей составлены несколько протоколов об административных нарушениях.