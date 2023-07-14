В Тайшетском районе пьяный водитель устроил ДТП, скрываясь от полицейских

Мужчина не подчинился требованиям полицейских об остановке Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе дежурный экипаж ДПС попытался остановить водителя автомобиля «ВАЗ» для проверки документов. Машина двигалась со стороны села Березовка в направлении федеральной трассы Р255 «Сибирь». Однако водитель отказался подчиниться требованиям полицейских, продолжил движение, и, увеличив скорость, выехал на федеральную трассу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

- Полицейские проследовали за автомобилем, но водитель «Жигулей» не реагировал на требования об остановке. Он периодически выезжал на полосу встречного движения и создавал опасные ситуации. В результате приблизившись к перекрестку, водитель внезапно повернул направо и столкнулся с остановившейся «Тойотой Короллой», - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП никто не получил серьезных травм. Оказалось, что за рулем отечественной легковушки находился 51-летний житель Тайшетского района. Он был пьян. Как пояснил мужчина, он ездил в одну ездил в одну из деревень, где пропалывал картофель. Когда работы были закончены, он выпил бутылку самогона и решил вернуться в Тайшет, посадив в салон автомобиля троих нетрезвых попутчиков, которые обещали ему «компенсировать стоимость бензина». В отношении нарушителей составлены несколько протоколов об административных нарушениях.