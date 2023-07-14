В Иркутской области угонщика грузовика нашли по оставленной банковской карте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чунском районе в отделение полиции обратился пенсионер. Он рассказал, что у него похитили бортовой грузовик «УАЗ». Со слов мужчины, утром зашел в гараж и обнаружил, что машины, оставленной накануне, в нем нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вскоре автомобиль был обнаружен в лесном массиве рядом с той же улицей, с которой его угнали, - говорят в полиции.

Вблизи и внутри машины были найдены вещественные доказательства. Более того, горе-похититель оставил тот еще след - банковскую карту внутри авто. В результате полиция отыскала злоумышленников - 20-летний житель одного из населенных пунктов Чунского района и его 18-летний знакомый.

Заведено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Грузовик возвращен законному владельцу.