В Иркутской области от укусов клещей пострадали свыше 11 тысяч жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутской области установились жаркие дни, вместе с этим от укусов клещей пострадали уже 11470 жителей региона. Из них - 2405 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

-При этом боррелиозом заболели 84 человека, 55 - клещевым энцефалитом и 35 - риккетсиозом, - говорят в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что при поездке на дачу, в лес или даже при прогулках в городских парках важно не забывать о мерах профилактики.

В частности, нужно носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, не сидеть на траве без подстилки, осматривать домашних животных, которых берете с собой.

Если вас укусил клещ, обязательно, обратитесь к врачу.