МЧС: паводковая обстановка в Иркутской области стабилизировалась Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье не осталось ни одного подтопленного дома или участка. Об этом утром 15 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Паводковая обстановка в Иркутской области стабилизировалась. Уровни воды в реках ниже критических отметок, - отмечают в ведомстве.

Всего этим летом вода пришла в 20 населенных пунктах и 18 садоводств. Подтопило 11 жилых домов, 763 приусадебных и садовых участка. Местные власти продолжают оценивать ущерб, нанесенный стихией. Пострадавшие получат единовременные выплаты.

Напомним, в пятницу, 14 июля, в официальных соцсетях полиции Братска появилось сообщение о том, что пропал ребенок. На следующий день волонтеры и правоохранители остановили поиски.