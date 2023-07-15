15-17 июля в Иркутской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов Фото: Иван МАКЕЕВ

Вместе с жаркой погодой в Приангарье пришел риск лесных пожаров, которые чаше всего происходят по вине человека. Оставленный без присмотра костер, непотушенная сигарета или брошенное стекло - все это может стать причиной происшествия с непоправимыми последствиями.

- 15-17 июля местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов, - предупреждают жителей региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Это значит, что посещать леса в этот период времени будет запрещено.

Напомним, в Приангарье не осталось ни одного подтопленного дома или участка. Паводковая обстановка стабилизировалась. Уровни воды в реках ниже критических отметок.