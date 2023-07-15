Полиция проводит проверку из-за видео избиения девушки битой под Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция и прокуратура организовали проверку из-за ролика, разошедшегося в соцсетях Приангарья. Все произошло в селе Онот Черемховского района. На кадрах несовершеннолетнюю девушку бейсбольной битой избивает односельчанка.

- Прокуратура Черемхово организовала проверку, а также поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции, - отмечают в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки правоохранители дадут оценку исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.

Устанавливаются участники и очевидцы потасовки.