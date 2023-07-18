Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым Фото: Официальный сайт Президента РФ

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

- Идём поступательно, понимаем, что сегодня мы на подъёме: 2022 год для нас был успешным, - поделился глава Приангарья.

- Это точно, - отметил президент. - У нас в целом по стране был небольшой спад ВВП, а в Иркутской области – плюс три с лишним процента.

Также Игорь Кобзев передал Владимиру Путину фотографию военнослужащих-участников спецоперации с надписью «Не подведем». Он отметил, что на сегодня 192 иркутянина награждены орденами и медалями.

Самым молодым героем стал 20-летний Эдуард Дьяконов. Под прицельным обстрелом врага рядовой принял единственное правильное для себя решение – пожертвовать собой ради спасения других. Радист-разведчик погиб 24 марта 2022 года в Мариуполе, накрыв своим телом гранату и дав сослуживцам шанс уйти.