Роспотребнадзор не зафиксировал превышение показателей ртути в Ангаре Фото: Иван МАКЕЕВ

В соцсетях появилась информация, что в реке Ангаре зафиксировано экстремально высокое загрязнение ртутью. Эту информацию в своих социальных сетях прокомментировал Роспотребнадзор.

-Специалисты Роспотребнадзора неоднократно провели исследование проб воды из реки Ангары на водозаборе (Черемховский район, 700м южнее п.Молочное) и в черте г.Усолье–Сибирское, - говорят в ведомстве.

Как итог, исследование показало, что содержание ртути в пробах находится в пределах

гигиенических нормативов.

Ранее сообщалось, что за повреждение памятника археологии «Хортей-2» в Качугском районе была наказана компания, проводившая буровзрывные работы с нарушениями.