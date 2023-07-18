Режим повышенной готовности ввели в Братском районе Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без энергоснабжения в Братском районе остаются два населенных пункта: поселки Харанжино и Октябрьский. Это произошло из-за грозового фронта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В поселках Харанжино и Октябрьском без света уже вторые сутки остаются 1133 человека, пять социальных объектов, - говорят в правительстве.

Сейчас в восстановительных работах задействованы семь человек и две единицы техники. Исходя из характера выявленных повреждений будет определено время восстановительных работ.