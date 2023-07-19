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НовостиПроисшествия19 июля 2023 2:54

Водитель кран-борта погиб от удара током в Иркутском районе

При разгрузке строительных материалов мужчина стрелой задел провода
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Водитель кран-борта погиб удара током в Иркутском районе

Водитель кран-борта погиб удара током в Иркутском районе

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В садоводстве «Кедр» на Мельничном тракте произошла трагедия. Водитель кран-борта при разгрузке строительных материалов стрелой задел провода, из-за чего начался пожар. От удара током мужчина погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Призываем всех работодателей, оказывающих услуги с применением техники с подъёмными механизмами, провести с водителями транспортных средств инструктажи по охране труда! - обращаются к жителям региона в ведомстве.

При этом, подобный случай в Приангарье не первый. В поселке Пивовариха 14 июля водитель бетононасоса (швинга) задел частью раздвижного механизма линию электропередач. Из-за несовместимых с жизнью травм сибиряк скончался. Пламя уничтожило автомобиль.

Напомним, к 10 годам лишения свободы приговорили 40-летнего жителя Ангарска за убийство приятеля. Словесная перепалка началась из-за того, что подсудимый сделал замечание о неспортивном поведении во время соревнования по армрестлингу. В результате конфликта разъяренный мужчина взял нож и вонзил в грудь друга.