В Иркутской области продолжают дорожать отечественные авто и все марки бензина Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По данным Иркутскстата, в июне 2023 года в Приангарье среди непродовольственных товаров продолжают дорожать отечественные легковые автомобили (2%) и все марки бензина: АИ-98 (на 5%), АИ-95 и АИ-92 (3%). В целом инфляция составила 0,6% по сравнению с аналогичным периода прошлого года.

- Рост цен не обошёл стороной электротовары и прочую технику: утюги (3%), печи микроволновые (2%), триммеры, электропылесосы (1-1,5%) и флеш-накопители USB (на 2%), - рассказывают иркутские статистики.

При этом подешевели стиральные машины (на 3%), телевизоры и фотоаппараты (4%), компьютеры планшетные (3%). Цены на ноутбуки, смартфоны, моноблоки, смарт-часы, мониторы для настольных компьютеров хоть и немного, но уменьшились - на 1-2%.

Напомним, 19 июля на пересечении улиц Чапаева - Первомайская в Иркутске не работают светофоры. Об этом предупреждают в пресс-службе администрации города. Это связано с проведением плановых ремонтных работ. Восстановить их работу обещают после 17:00. Также до 12:00 отключен светофор на пересечении улиц Кожова – 3-го Июля.