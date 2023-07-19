Двое водителей погибли от удара током в Иркутской области за неделю Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сразу два человека погибли от удара током во время работ в Иркутской области. Обе трагедии произошли под Иркутском. 14 июля в поселке Пивовариха водитель бетононасоса задел частью раздвижного механизма линию электропередач. Спасти его не удалось, мужчина скончался на месте. Вспыхнувший пожар уничтожил автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

- 19 июля в садоводстве «Кедр» на Мельничном тракте произошел аналогичный случай. Водитель кран-борта при разгрузке строительных материалов стрелой задел провода, в результате чего произошел пожар. К сожалению, мужчина от полученных травм погиб. Медикам оставалось лишь констатировать смерть, - рассказывают в ведомстве.

Напомним, ранее КП-Иркутска рассказывала о жестокой драке между двумя девушками в селе Онот Черемховского района. Как выяснили полицейские, 15-летняя школьница и ее 21-летняя соперница не поделили мужа второй. Мстительница несколько раз ударила обольстительницу металлической трубой. При этом все снималось на видео.