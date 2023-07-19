24 маленьких села Иркутской области подключат к мобильному интернету в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

К мобильному интернету в 2024 году подключат еще 24 маленьких села Приангарья, где проживает от 100 до 500 человек. Такое количество предусмотрено квотой региона, отмечают в пресс-службе правительства Иркутской области. Населенные пункты выберут по результатам народного онлайн-голосования. Принять участие может любой местный житель в возрасте 18-ти лет и старше.

- Очень важно, что жители Иркутской области могут непосредственно повлиять на то, появится ли в ближайшее время у них высокоскоростной мобильный интернет. Поэтому призываю всех принять активное участие в голосовании, - отметил глава региона Игорь Кобзев.

Напомним, комитет по социально-культурному законодательству ЗакСобрания Иркутской области предлагает расширить перечень получателей социальной поддержки среди сельских работников культуры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение областного парламента.

ВАЖНО

Проголосовать можно на сайте: https://www.gosuslugi.ru/inet или подать заявление в минцифры области по адресу: digital@govirk.ru, а также по почте в Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Заявление может быть как индивидуальным, так и коллегиальным.