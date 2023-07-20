Арендный дом построят в Иркутске в районе ТЦ «Яркомолл»

В столице Приангарья было заключено соглашение по поводу возведения дома. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Арендный дом построят на улице Верхняя Набережная в Иркутске. Недавно в столице Приангарья было заключено соглашение по поводу возведения здания в рамках IX Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов. Свою подпись поставил на документе мэр города Руслан Болотов. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации столицы Приангарья.

- В новом доме будет 217 квартир общей площадью 8,9 тысяч м2 с отделкой, мебелью, бытовой техникой, сантехникой и предметами интерьера, - говорят сотрудники администрации. - Также предусмотрены помещения под бытовую инфраструктуру, парковочные места, озеленение прилегающей территории.

До конца 2025 года должны будут выполнить все запланированные работы. А именно: разработать проект и возвести многоквартирный дом на муниципальном земельном участке в районе ТЦ «Яркомолл».