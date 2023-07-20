Баскетбольная и воркаут площадки появятся в Свирске в 2023 году

В Свирске благоустраивают двор на улице Олега Кошевого. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Сейчас в Свирске благоустраивают двор на улице Олега Кошевого. Уже провели освещение, постелили новый асфальт, обустроили парковочные места. А в начале сентября во дворе установят детскую площадку и скульптуру. Также будут обновлены аттракционы в городском парке. Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном собрании Приангарья.

Кстати, благоустройство проводят по программе «Формирование комфортной городской среды». Также привлекают средства по программе «Народные инициативы».

- В Свирске набирают популярность инициативные проекты, которые реализуют по программе «Есть решение», - рассказал мэр Свирска Владимир Орноев.

В 2023 году в Свирске появятся баскетбольная и воркаут площадки. Установлены они будут во дворе по улице Степная. Жители собираются участвовать в конкурсе инициативных проектов в следующем году, чтобы расширить зону благоустройства. Во дворе по улице Молодежная установили детскую площадку, которую решили назвать «Морская сказка».