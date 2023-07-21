В Иркутске полицейские ищут 44-летнего Геннадия Тымченко

В Иркутске полицейские разыскивают44-летнего Геннадия Тымченк Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают 44-летнего Геннадия Тымченко. В отделение полиции с заявлением пришла его родственница.

-Она рассказала, что 30 июня мужчина ушел из дома с улицы Павла Красильникова в Иркутске, с тех пор о его местоположении ничего неизвестно, - говорят в полиции.

На вид пропавшему 45 лет, рост 178 см, среднего телосложения. Волосы темного цвета коротко стрижены, глаза зеленые. На левой стороне затылочной части головы имеется шрам.

В тот день он был в синей рубашке с длинным рукавом и в черных джинсах. На ногах были

черные замшевые туфли.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить в полицию.

Оперативники просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Геннадия Тымченко позвонить по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-39-30, 8-950-132-48-88 или 02 (102 с любого сотового оператора связи)