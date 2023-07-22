16 сотрудников Восточно-Сибирской ЖД получили госнаграды от Владимира Путина

К награде представлены 16 сотрудников филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июля был опубликован указ президента России Владимира Путина. В документе к награде представлены 16 сотрудников филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по Иркутской области.

- За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены Быргазов Владимир, электромеханик моторвагонного депо Иркутск-Сортировочный, Гронин Александр, старший электромеханик Иркутского регионального центра связи, Кудрявцев Константин, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировочный, Кумачёв Дмитрий, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Тайшет, Майер Сергей, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Вихоревка, Нижегородцев Сергей, техник по материально-техническому обеспечению эксплуатационного локомотивного депо Зима, Скорбенко Владимир, машиниста-инструктора локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировочный.

Остальные сотрудники были представлены к медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока». А некоторые к знаку отличия «За наставничество» за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.