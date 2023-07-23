Женщина упала в шестиметровый колодец в Иркутском районе

Упав с высоты, она сломала ногу и не смогла самостоятельно выбраться. Фото: ГУ МЧС Иркутской области

Женщина случайно упала в шестиметровый колодец в поселке Миловидны в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.

-Женщина оступилась. Упав с высоты, она сломала ногу и не смогла самостоятельно выбраться, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию. При помощи веревок и лебедки они достали пострадавшую. Медики осмотрели пострадавшую, оказали ей первую помощь и доставили в больницу.

Ранее КП-Иркутск сообщала о трагедии, которая произошла на реке Китой в Ангарске. В субботу, 22 июля, трое детей купались на водоеме без присмотра взрослых. Двое из них уплыли слишком далеко от берега и стали тонуть. В результате 12-летний мальчик погиб, а его 9-летний брат доставлен в реанимацию.