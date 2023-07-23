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Происшествия23 июля 2023 2:26

Уплыли слишком далеко от берега. В Ангарске 12-летний мальчик утонул в реке, его брат в тяжелом состоянии

12-летний мальчик утонул в реке Китой в Ангарске
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Дети купались на водоеме без присмотра взрослых. Фото: СУ СК Иркутской области.

Дети купались на водоеме без присмотра взрослых. Фото: СУ СК Иркутской области.

В Иркутской области произошла еще одна трагедия на воде. В реке Китой в Ангарске утонул 12-летний мальчик.

Сообщение о ЧП поступило вечером, 22 июля. Как установили следователи, трое детей купались на водоеме без присмотра взрослых. Двое мальчиков уплыли слишком далеко от берега и стали тонуть. В результате 12-летний мальчик погиб, а его 9-летний брат доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в СУ СК Иркутской области.

К расследованию уголовного дела подключились и следователи прокуратуры. Они проведут проверку и дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии, об обеспечении безопасного пребывания на водных объектах, а также причинам и условиям произошедшего.

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