Не могла жевать, рана все еще болит: 9-летняя девочка упала лицом на железный штырь на детской площадке в Иркутске

Пять швов на лице - вот чем обернулась игра на детской площадке. Фото: предоставлено героиней публикации.

Пять швов на лице - вот чем обернулась игра на детской площадке для 9-летней иркутянки Дарьи Криворучко. В тот вечер девочка, как обычно, вышла погулять на площадку у дома в ЖК "Зеркальный" в микрорайоне Первомайский.

Часть лица разодрана

- Было уже поздно, поэтому позвонила дочери, чтобы заходила домой, - рассказывает КП-Иркутск ее мама Анастасия Криворучко. - После звонка смотрю в окно и вижу, что Даша сидит за детским домиком. Подумала, что играет. Еще через несколько минут снова выглядываю и сердце замирает! Соседские мальчишки ведут дочь к подъезду… Я бросилась к ним.

Девочка, как обычно, вышла погулять на площадку у дома. Фото: предоставлено героиней публикации.

Встретила она дочь уже в подъезде.

- Часть лица была разодрана, - с ужасом вспоминает Анастасия. - Когда Даша посмотрела на себя в зеркало в лифте, жутко испугалась.

Оказалось, девочка уже собиралась идти домой, но ее позвали подруги. Решила сократить путь и перелезть через небольшое ограждение. Недавно прошел дождь, трава вокруг была мокрая. Даша поскользнулась и упала лицом прямо на железные штыри, торчащие из забора.

- Я повезла дочку в больницу. Думала, что у нее просто кожа разодрана, а оказалось, что раздробило кости челюсти. Ей наложили пять швов, - рассказывает мать.

Первые дни Даша даже не могла жевать, питалась только кашей. Сейчас ей уже лучше, но рана все еще болит.

Первые дни Даша даже не могла жевать, питалась только кашей. Фото: предоставлено героиней публикации.

Кто в ответе?

- Детская площадка находится на содержании нашей управляющей компании. Ее директор оплатил лечение, на том и разошлись, - говорит Анастасия. - Сама в правоохранительные органы я не обращалась.

Все это произошло еще в июне, но сейчас случай обрел огласку.

Детская площадка находится на содержании нашей управляющей компании. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Самодельные лестницы, сгнившие ступеньки и шатающиеся болты - это реалии детской площадки в микрорайоне Первомайском в Иркутске, - написали сотрудники регионального отделения ОНФ, посетив двор. - После жалоб снесли один опасный элемент. Остальные недочеты остались…

СУ СКР по Иркутской области начало доследственную проверку по статье «оказания услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

- Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут опрошены сотрудники управляющей компании, которая обслуживает данный участок местности, а также должностные лица администрации города. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СК.

Также подключилась прокуратура Приангарья:

Даша поскользнулась и упала лицом прямо на железные штыри, торчащие из забора. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасности детей на игровых объектах.

Напомним, что это уже второй случай за месяц, когда ребенок получает травму на прогулке в областном центре. Ранее в сквере Лебединского в районе улицы Карла Маркса на 4-летнюю девочку рухнула скамья. Ребенка зажало между скамейкой и фонарным столбом. Она получила закрытый компрессионный перелом грудных позвонков.

КОНКРЕТНО

Площадки проверяют раз в квартал

- На территории Иркутска более 1700 детских площадок, - рассказали в городской администрации. - На содержании муниципалитета 920, остальные обслуживают управляющие организации. К настоящему времени в порядок приведены почти 300 муниципальных объектов. Как правило, заменяют сидения качелей, каруселей, восстанавливают скамейки и ограждения, игровое оборудование, завозят песок в песочницы, красят различные элементы и малые архитектурные формы. Специалисты ежеквартально проверяют состояние площадок. Если это муниципальная территория, ее ремонтируют в рамках муниципальных контрактов. Если это зона ответственности управляющей организации, в адрес юрлица направляют требование привести объект в порядок.

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