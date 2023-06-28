«Проведет лето в постели». Родители рассказали о состоянии 4-летней девочки, на которую рухнула скамья в Иркутске

Никто не предполагал, чем в тот день обернется обычная прогулка в сквере. Фото: из личного архива героев публикации

Сквер Лебединского в районе улицы Карла Маркса – одно из любимых мест отдыха для семьи Теплинских из Иркутска. Как только выдается хороший теплый денек, сибиряки отправляются сюда: посидеть на свежем воздухе, дать возможность детям порезвиться около фонтанов. Так было и 6 июня. Никто не предполагал, чем в тот день обернется обычная прогулка...

Девочку зажало между скамьей и столбом

- Мы с супругом Тихоном воспитываем двух дочерей: Оливии 4 года, Стефании – два. В тот день муж отправился с девочками в сквер. Они прогулялись возле фонтанов, а потом присели отдохнуть на лавочку, - рассказывает мама Оливии Анна Теплинская. - В какой-то момент Стефания отошла в сторонку, и муж пошел за ней. Он отвлекся буквально на несколько секунд от старшей дочери и вдруг услышал ее громкий крик…

Оливии диагностировали закрытый компрессионный перелом грудных позвонков. Фото: из личного архива героев публикации

Мужчина обернулся и увидел страшную картину: Оливия лежала на земле, придавленная тяжелой лавочкой. Как выяснилось позже, девочка решила подтянуться на спинке скамейки, но конструкция оказалась не закреплена и рухнула прямо на ребенка.

- Хочу отметить, что Оливия весит всего 15 килограммов. Она у нас очень хрупкая девочка. Но этого хватило, чтобы лавочка опрокинулась, - рассказывает Анна. - Муж тут же бросился вызволять ее из-под конструкции. Получилось так, что Оливию зажало между скамейкой и фонарным столбом. На помощь супругу пришел еще один мужчина, он также гулял в сквере. Они вдвоем смогли поднять эту лавочку. Наверное, в одиночку он бы не справился.

Тихон осмотрел дочь и сразу понял, что с ней не все в порядке: девочка жаловалась на боль в спине и в голове. Мужчина тут же сел за руль и отправился с детьми в Ивано-Матренинскую клиническую больницу. Медики сделали рентген и диагностировали закрытый компрессионный перелом грудных позвонков.

Оказалось, что конструкция была не закреплена и рухнула прямо на ребенка. Фото: из личного архива героев публикации

- Нас тут же госпитализировали. Оливия провела в больнице десять дней. Ей назначили ЛФК, массажи и физиотерапию. Но самое сложное – это то, что дочери нужно соблюдать два месяца постельный режим. Сидеть нельзя, а ходить можно только в специальном корсете и по чуть-чуть. Важно, чтобы позвонки сейчас восстановились и в будущем у ребенка не было последствий в виде сколиоза, грыж или протрузий межпозвонковых дисков, - рассказывает Анна. - Конечно, ребенок сейчас в таком возрасте, когда ей хочется прыгать, бегать, скакать. И она не может пока понять всю серьезность ситуации…

Ищут виновных

После случившегося с родителями Оливии связались инспекторы комиссии по делам несовершеннолетних. Они зафиксировали факт того, что скамейка была не закреплена. Как рассказывает Анна, 13 июня ее муж обратился в полицию с заявлением. Спустя три дня скамейку закрепили. Но с пострадавшей семьей после этого никто не связывался. Тогда Теплинские приняли решение обратиться в СМИ и рассказать об инциденте в соцсетях. И только после этого процесс сдвинулся с места.

Как стало известно, Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области проводит доследственную проверку по признакам преступления по статье «Халатность». Инцидентом заинтересовались и в прокуратуре.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, проводятся опросы сотрудников администрации города, - говорится в сообщении СК Иркутской области.

До конца лета девочке прописан постельный режим. Фото: из личного архива героев публикации

Сейчас Оливия находится дома, ей назначено амбулаторное лечение.

- Надеемся, что после огласки этой истории ситуация изменится, - рассказывает Анна. – Это историческое место, возле центра города. Там гуляет много иркутян с детьми. И хотелось бы быть уверенными в том, что там безопасно. Впрочем, безопасно должно и во всех других местах города, где проводят время горожане. А так получается, что по чьей-то халатности наша дочь теперь вынуждена провести все лето в постели.

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