«Не было живого места»: в Бурятии зверски расправившийся с многодетной матерю мужчина выслушал приговор

Зверски убившему многодетную мать вынесли приговор. Фото из личного архива Ольги С.

В Бурятии огласили приговор 24-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве, сопряжённым с разбоем. Мужчина зверски расправился с продавщицей Ольгой Сергейчевой.

Громкая трагедия произошла 24 октября 2022 года в селе старый Онохой. Осужденный приехал в дом своей покойной матери и часто ходил в местный магазин, в котором работала Ольга. Молодой человек точно знал, что в торговой точке во время смены находится лишь один продавец, а также был в курсе, где хранится выручка. В день расправы он вооружился ножом, дождался, пока женщина уйдет в подсобку, а затем последовал за ней. В коморке он ударил ее ножом в спину несколько раз. Убитая в этот момент говорила по телефону и успела сообщить о нападении, но спасти сибирячку так и не смогли: она умерла по пути в больницу. Ольге было всего 33 года, у нее остались маленькие дети.

– Брат видел тело и сказал, что на ней нет живого места. Ранения на руках, ногах, груди и на спине. Видимо, пыталась сопротивляться или убежать, – рассказывала ранее в беседе с КП-Иркутск сестра убитой Юлия.

Задержали нападавшего 1 ноября, когда тот собирал наркотическую траву.

Верховный суд назначил 24-летнему убийце многодетной матери 15,5 лет колонии строго режима с ограничением свободы на два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое детей остались без мамы: продавца в Бурятии зарезали прямо за прилавком магазина (подробности)

Отказалась продавать спиртное: стали известны подробности убийства многодетной матери в Бурятии