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Происшествия28 июня 2023 6:34

«Не было живого места»: в Бурятии зверски расправившийся с многодетной матерю мужчина выслушал приговор

В Бурятии убийца многодетной продавщицы получил 15,5 лет тюрьмы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Зверски убившему многодетную мать вынесли приговор. Фото из личного архива Ольги С.

Зверски убившему многодетную мать вынесли приговор. Фото из личного архива Ольги С.

В Бурятии огласили приговор 24-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве, сопряжённым с разбоем. Мужчина зверски расправился с продавщицей Ольгой Сергейчевой.

Громкая трагедия произошла 24 октября 2022 года в селе старый Онохой. Осужденный приехал в дом своей покойной матери и часто ходил в местный магазин, в котором работала Ольга. Молодой человек точно знал, что в торговой точке во время смены находится лишь один продавец, а также был в курсе, где хранится выручка. В день расправы он вооружился ножом, дождался, пока женщина уйдет в подсобку, а затем последовал за ней. В коморке он ударил ее ножом в спину несколько раз. Убитая в этот момент говорила по телефону и успела сообщить о нападении, но спасти сибирячку так и не смогли: она умерла по пути в больницу. Ольге было всего 33 года, у нее остались маленькие дети.

– Брат видел тело и сказал, что на ней нет живого места. Ранения на руках, ногах, груди и на спине. Видимо, пыталась сопротивляться или убежать, – рассказывала ранее в беседе с КП-Иркутск сестра убитой Юлия.

Задержали нападавшего 1 ноября, когда тот собирал наркотическую траву.

Верховный суд назначил 24-летнему убийце многодетной матери 15,5 лет колонии строго режима с ограничением свободы на два года.

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