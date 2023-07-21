«Провожает в караул и на задания»: бойцы СВО из Иркутска приютили домашнего гуся и назвали его Мина

Гусыня научилась провожать военнослужащих в караул. Фото: иркутское отделение Общероссийского народного фронта.

В зоне спецоперации не раз спасали кошек и собак. А теперь бойцы подружились… с гусем! Эту историю КП-Иркутск рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта России.

Зимой в зону СВО направлялся эшелон с военнослужащими из Иркутска. На одной из станций мужчины вышли из вагона, чтобы купить выпечки к чаю. И увидели, что на перроне продают живого домашнего гуся.

Гусыня научилась провожать военнослужащих в караул. Фото: иркутское отделение Общероссийского народного фронта.

- Купили бедолагу, это оказалась самочка, - поделился один из бойцов. - Решили, что обед из нее готовить не будем: пусть лучше станет нашим талисманом! Полюбили ее, назвали Миной, так как отряд состоит из минометчиков.

Гусыня, будто понимая, что избежала участи стать обедом, быстро обосновалась на новом месте и привязалась к спасителям. Стала ласковой и ручной, с удовольствием принимала крупу, кашу или кусочки хлеба. Особенно прикипела к двоим бойцам: заметив, что они возвращаются с боевого задания, сразу неслась к ним на встречу.

- Научилась даже провожать военнослужащих, которые отправляются в караул. Шла с ними до самого поста, - рассказывает боец.

Весной гусыня сдружилась с дворовым щенком. Фото: иркутское отделение Общероссийского народного фронта.

А весной гусыня сдружилась с дворовым щенком. Его история не менее удивительна: бойцы встретили его на ферме, куда ездили за мясом. Песик был настолько тощим, что мужчины дали ему кличку Голод и решили забрать с собой. Мина приняла щенка как родного, они сдружились и вместе «несли службу». Но через время им пришлось разлучиться. Бойцы поменяли дислокацию и забрали Голода с собой.

- Пес помогает бойцам, он словно чувствует приближение опасности. Если во время обстрела убегает в блиндаж первым, стараемся следовать за ним, - говорит боец.

Птицы живут дружной стаей рядом с военнослужащими. Фото: иркутское отделение Общероссийского народного фронта.

Мина же осталась с другими бойцами. У нее даже появились друзья: мужчины приютили еще одного гуся и несколько уток. Теперь птицы живут дружной стаей рядом с военнослужащими.

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