Жуткая находка: кости шести человек обнаружили в земле в частном секторе Улан-Удэ

Предварительно установлено, что костные останки и вещи находились в земле достаточно долго. Фото: СУ СК Республики Бурятия

Жуткую находку обнаружили в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Во время земляных работ местные жители нашли человеческие костные останки вместе с фрагментами одежды и утвари. Проводится доследственная проверка.

- Как установили следователи, во время земляных работ на участке в секторе частной застройки на глубине 1,5-2 метров от поверхности обнаружены останки людей, а также сохранившиеся фрагменты предметов одежды, в том числе старинный берестяной туесок, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

Кости уже извлекли из земли. Следователи продолжают работать на месте происшествия. Предварительно установлено, что костные останки и вещи находились в земле достаточно долго. Не исключено, что обнаруженное захоронение было сделано в начале-середине прошлого столетия. Кости передадут специалистам для проведения судебно-медицинского исследования. Оно сможет помочь определить более точное время смерти людей.

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