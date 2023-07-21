«Хотели вырастить настоящего мужчину - так и получилось». Рассказ матери погибшего на СВО бойца из Иркутска

Дима Попов из Иркутска мечтал стать богатырем. Фото: предоставлено героиней публикации.

Пока соседские мальчишки хотели стать космонавтами и водителями, Дима Попов из Иркутска мечтал… стать богатырем. С самого детства он спасал слабых от хулиганов, не давал в обиду младшую сестру, помогал взрослым. А когда вырос, стал настоящим героем! В июне 2022 года 29-летний Дмитрий погиб в зоне специальной военной операции. А недавно в его честь установили мемориальную доску на здании Иркутского госуниверситета. Юлия Попова, мама отважного сибиряка, рассказала КП-Иркутск о сыне.

Был долгожданным ребенком

В июне 2022 года 29-летний Дмитрий погиб в зоне специальной военной операции. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Я помню, как Дима появился на свет 29 июня. Для нас с супругом он был долгожданным первенцем, нашей звездочкой, - рассказывает Юлия. - Все время и внимание уделяли только сыну. Пытались вырастить настоящего мужчину. Так и получилось.

Дима был очень любознательным ребенком. Засыпал родителей вопросами, обожал читать. Самыми любимыми книгами были былины о богатырях. А еще он полюбил историю. Поэтому, окончив 11 классов, знал, куда поступать.

- Выбрал исторический факультет в ИГУ. Там он нашел себе наставника - преподавателя истории, который подогревал интерес и любопытство к предмету. Сын окончил бакалавриат и магистратуру. Хотел подавать документы в аспирантуру, но загорелся идеей написать диссертацию на военную тематику, поэтому отправился проходить срочную службу. А дальнейшее обучение решил ненадолго отложить.

Отправили в Сирию

Сибиряк попал в крымские мотострелковые войска, где стал ефрейтором и старшим наводчиком колесных бронетранспортеров. Отслужив год, Дмитрий вернулся домой, правда, ненадолго.

- В армии он нашел себя, - рассказывает мать. - Говорил, что ему подходит такая жесткая среда. Через полгода после возвращения со «срочки» подписал контракт на три года.

В 2019 году Дмитрий начал службу по контракту в гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Через несколько месяцев его отправили в Сирию. Там пробыл четыре месяца. Родителям говорил, что сам в боевых действиях не участвовал, но слышал, что где-то рядом стреляли.

- Домой вернулся в октябре всего на две недели. А потом Диму отправили три месяца в Подмосковье, чтобы учиться на оператора беспилотного летательного аппарата. По окончании начались обычные военные будни.

«Душа за сына болела…»

Он в числе первых отправился на линию соприкосновения. Фото: предоставлено героиней публикации.

В феврале 2022 года взвод Дмитрия отправили на учения. И так вышло, что он в числе первых отправился на линию соприкосновения.

- Дима был в Херсонесе. На связь с нами выходил редко. Рассказывал, что постоянно находится под обстрелами, как там спасают раненых. Как же у меня болела душа за него! Весь февраль, март и апрель он пробыл в окопах. А в мае и июне в мокрых блиндажах. Однажды сын не удержался, сказал, что очень устал и хочет выспаться. Но он был мужественным. Руки не опускал.

А 12 июня в дверь семьи Поповых постучались. На пороге стоял начальник военкомата. Он сообщил, что 6 июня Дмитрий получил осколочное ранение в живот и скончался…

- Это был шок, - едва сдерживая слезы, говорит Юлия. - Для нас он герой. Наш богатырь. Посмертно его представили к ордену Мужества.

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