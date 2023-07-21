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21 июля 2023 5:21

Сам отбился и вызвал скорую: в Усть-Илимске стая собак напала на мужчину

В Усть-Илимске собаки напали на мужчину
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Сейчас устьилимец находится в медицинском учреждении.

Сейчас устьилимец находится в медицинском учреждении.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной случай нападения бездомных собак произошел в Иркутской области. На этот раз в Усть-Илимске. Как рассказали в ГУ МВД Иркутской области, 49-летний мужчина около трех часов ночи направлялся в круглосуточный магазин, когда на него набросилась стая собак.

- Мужчина смог самостоятельно дать агрессивным животным отпор и вызвал скорую помощь, - рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

Сейчас устьилимец находится в медицинском учреждении. Известно, что он в сознании. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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