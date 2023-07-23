Ход строительства и ремонт спортобъектов проверили в Усолье-Сибирском и Ангарске

Строители должны закончить капремонт бассейна в Ангарске к 1 сентября 2023 . Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Власти Иркутской области проверили ход строительства и капитального ремонта спортивных объектов в Усолье-Сибирском и Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе в Усолье-Сибирском бетонируют полы первого этажа, монтируют металлоконструкции. ФОК должен быть сдан до конца 2023 года, - говорится в сообщении.

Вместе с этим в Ангарске продолжается капитальный ремонт плавательного бассейна «Ангара». На текущий момент строители завершают ремонт чаши бассейна, уже смонтировали подвесной потолок. Подрядчик приобрел вентиляционное оборудование. Планируется, что работы здесь завершатся к 1 сентября 2023 года.