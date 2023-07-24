Пассажир Ford Focus погиб при столкновении с Toyota Harrier на мосту в Иркутске Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Утром 23 июля на Иннокентьевском мосту в Иркутске автомобиль «Тойота Хариер» выехал на встречку и на скорости врезался в «Форд Фокус». Пассажир второй иномарки погиб на месте. Оба водителя были доставлены в больницу. Позже выяснилось, что 33-летний мужчина за рулем кроссовера не имеет водительских прав и более того, отказался от прохождения освидетельствования на опьянение.

- В настоящий момент по данному факту полицейские проводят всестороннюю проверку, направленную на установление всех причин и условий произошедшего, - отмечают в региональном Главке МВД.

Напомним, в городе Нижнеудинске мальчик получил ожоги из-за удара молнии, попавшего в баню. В этот момент четвероклассник находился внутри. Услышав громкий хлопок, его старший брат вошел внутрь и обнаружил травмированного ребенка. Его экстренно доставили в больницу.