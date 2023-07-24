6 человек погибли, 75 получили травмы в ДТП на дорогах Иркутской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

За минувшую неделю с 17 по 23 июля на дорогах Приангарья в результате ДТП погибли 6 человек. Еще 75 получили различные травмы. За этот период зарегистрировано 57 аварий. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Рейтинг причин ДТП возглавили: нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части - 17; Несоответствие скорости конкретным условиям движения - 9; неправильный выбор дистанции - 8; несоблюдение очередности проезда - 6; выезд на полосу встречного движения - 3, - отмечают в ведомстве.

С участием пьяных водителей произошло пять аварий, с водителями без прав - 12.

Напомним, утром 23 июля на Иннокентьевском мосту в Иркутске автомобиль «Тойота Хариер» выехал на встречку и на скорости врезался в «Форд Фокус». Пассажир второй иномарки погиб на месте. Оба водителя были доставлены в больницу.