Из Иркутска в зону СВО отправили квадрокоптер и мобильную баню Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Как сообщили в администрации Иркутска, в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарной помощи. С инициативой о сборе выступил работник одного из иркутских предприятий, отец мобилизованного Александр Петренко.

Его сын, находившийся ранее в отпуске, участвовал в составлении списка необходимого.

– Здесь все, что необходимо нашим бойцам: маскировочные сети, генератор, квадрокоптер, бензопилы, походная мобильная баня, бытовая химия, медикаменты. Автомобиль предприятия, на котором доставим гуманитарную помощь, также передадим ребятам, – рассказал замдиректора по безопасности МУП «Иркутскавтотранс» Евгений Стреколовский. – Нам помогали представители городского Совета ветеранов и волонтеры.

Состав гуманитарной помощи будет пополняться по ходу движения автомобиля по телефонным заявкам.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала, что школьник в Нижнеудинске угодил в больницу с ожогами из-за удара молнии. К истории подключились правоохранители.