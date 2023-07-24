На улицах Трилиссера и Свердлова обновляют асфальтобетонное покрытие Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Работы по обновлению улиц Трилиссера и Свердлова в Иркутске в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" продолжаются. В выходные дни был проведен укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на этих участках.

На улице Трилиссера было задействовано 10 единиц техники и 15 человек. За два дня было использовано около 600 тонн асфальтобетонной смеси. На улице Свердлова работы ведутся одновременно на двух участках: на одном из них производится снятие старого асфальта и укладка нижнего слоя, а на другом подрядчик укладывает верхний слой покрытия, - сообщил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации города Сергей Яременко.

Также проводится асфальтирование тротуаров на улице Мухиной, замена светильников на улице 3-го Июля и обустраивание ливневой канализации на окружной дороге микрорайона Зеленого.

На улице Марии Ульяновой готовятся к асфальтированию проезжей части и устанавливаются бордюры. На улице Полярной восстанавливается основание дороги путем укладки геотекстиля, крупного и мелкого щебня, а также асфальтовой крошки.

На всех объектах присутствуют представители независимого строительного контроля, которые производят вырубку асфальта для последующей проверки качества используемых материалов в лаборатории.