Состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Иркутской области

Первое пленарное заседание Общественной палаты прошло в Иркутской области Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Первое пленарное заседание Общественной палаты Иркутской области восьмого созыва прошло 24 июля. По предложению губернатора Приангарья Игоря Кобзева председателем единогласно был избран Владимир Шпрах. Профессор уже возглавлял орган в прошлом созыве.

- Общественные организации вносят большой вклад в развитие гражданского общества, к вашему мнению прислушиваются жители Иркутской области и органы власти, - отметил Игорь Кобзев, обращаясь к членам региональной Общественной палаты. - Одна из основных задач, которую мы должны продолжить решать, это взаимодействие с участниками специальной военной операции, интеграция новых российских регионов в культурную и общественную жизнь.

Напомним, «Комсомолка» запускает конкурс для кадетов МЧС под названием «Дети в погонах 2023 в Иркутске». По итогам конкурса выявляется один победитель и два призера. Набравшего больше всего "сердечек" пригласят в эфир на радио. А в газете и на нашем сайте irk.kp.ru появится статья о ребятах и их фотографии.