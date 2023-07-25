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НовостиПроисшествия25 июля 2023 10:48

Стало плохо за рулем: в Тайшетском районе погиб водитель фуры, врезавшийся в дерево

В Тайшетском районе водитель грузового авто влетел в дерево и погиб
Елена СИНИЦА
Стало плохо за рулем: в Тайшетском районе погиб водитель фуры, врезавшийся в дерево

Стало плохо за рулем: в Тайшетском районе погиб водитель фуры, врезавшийся в дерево

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе погиб водитель фуры, съехавшей в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Происшествие случилось около 9 утра 25 июля на 1186 километре автодороги «Р-255 Сибирь» вблизи поселка Юрты, - говорят в МВД.

По имеющейся информации, 49-летний водитель грузового авто ехал в сторону Иркутска. В один момент ему стало плохо, из-за чего он не справился с управлением. После этого он съехал с проезжей части, авто врезалось в дерево.

Мужчина без видимых травм бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего.