Шум невыносимый и стены трясутся: жители Иркутской области жалуются энергетикам на "серых" майнеров Фото: Владимир ВОРСОБИН

Сообщения о поступают на электронную почту, в контакт-центр и социальные сети энергетиков. Каждый день они получают около десяти жалоб от жителей Иркутской области, которые говорят о неприятном соседстве с "серыми" майнерами. С начала 2023 года было принято 958 жалоб. Об этом сообщает Байкал24.

- Здравствуйте. Я хотел бы подать жалобу на майнинговую ферму у соседей в квартире! Шум невыносимый. Вчера ночью я вызывала полицию, они отключили электроэнергию. Но, кажется, он уехал на дачу, потому что сейчас тихо. Стены тряслись, шум и вибрация были невыносимыми, - говорит жительница Ангарска.

Каждое обращение проверяется: энергетики выезжают по указанным жителями адресам, делают замеры с помощью тепловизора, анализируют потребление энергии и проводят другие необходимые мероприятия. При необходимости они передают информацию в правоохранительные органы, а также Роспотребнадзор, управляющие компании и ТСЖ.

Другой житель сообщил, что сосед его бабушки майнит в своем сарае. В жаркую погоду невозможно находиться на огороде из-за шума.

Большинство жителей беспокоит шум. Для охлаждения майнингового оборудования используются вентиляторы, которые создают характерный звук. Кроме того, жители жалуются на перепады напряжения, вызванные работой этой специфической техники, и беспокоятся о пожарной безопасности своих домов.