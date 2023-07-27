Решил проверить друга: в Иркутской области пьяный мотоциклист насмерть переехал лежащего на земле товарища

Пьяный мотоциклист насмерть переехал своего друга в Тулунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах гибели 33-летнего мужчины. Как выяснили правоохранители, поздним вечером 26 июля житель Тулунского района на мотороллере «LIFAN» переехал лежащего на дороге приятеля. Тот от полученных травм скончался на месте.

- Сразу после ДТП водитель скрылся, но в последствии был возвращен на место аварии, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Но как человек оказался посреди проезжей части? Полицейским удалось восстановить события того вечера. За несколько часов до случившегося двое друзей распивали алкоголь. Один из собутыльников ушел, и его 34-летний друг решил проверить, добрался ли тот до дома. Будучи пьяным, он сел на незарегистрированный мотороллер и отправился в путь, но почувствовал, как на что-то наехал. Оказалось, что все это время его хмельной товарищ лежал на земле.

Полицейские проводят всестороннюю проверку. Предполагаемый виновник смертельной аварии задержан, транспортное средство помещено на спецстоянку.