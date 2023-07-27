19 дорог к садоводствам Иркутской области ремонтируют этим летом Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из бюджета Приангарья выделили 94,8 млн рублей на ремонт 19 дорог к садоводствам. В том числе объекты в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске, Марково, деревне Архиереевка, а также в Иркутском, Усольском и Шелеховском районах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Дороги в садоводства муниципальные, зачастую их ремонтируют по остаточному принципу, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - Исправить это помогает субсидия из областного бюджета. Её получили 9 муниципалитетов.

Напомним, предстоящие осадки в Иркутской области и Бурятии могут привести к значительному увеличению уровня воды в Байкале. Для предотвращения возможного наводнения и минимизации рисков было принято решение постепенно увеличивать сбросы через Иркутский гидроузел - первую ступень Ангарского каскада ГЭС.