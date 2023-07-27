316 случаев отравления лекарствами зафиксировали в Иркутской области за полгода Фото: Олег ЗОЛОТО

В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области подвели итоги за шесть месяцев 2023 года. За это время к медикам с острыми химическими отравлениями пациенты обращались 1320 раз.

- Основными причинами стали: лекарственные препараты - 316, спиртосодержащая продукция - 310. Отравления наркотиками - 79 случаев, прочие - 615, - отмечают в пресс-службе ведомства.

При этом специалисты наблюдают уменьшение количества отравлений наркотиками в 1,3%, препаратами - в 1,1%. Число отравлений спиртосодержащими напиткам на прежнем уровне.

Напомним, ранее стало известно, что в поликлинике Иркутской городской клинической больницы №1 выявлен случай с подозрением на корь. Эта болезнь распространяется воздушно-капельным путем, поэтому медики сразу начали проводить мероприятия по минимизации рисков распространения заболевания.