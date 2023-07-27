В парке "Комсомольский" завершили строительство скейт-площадки Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Строительство площадки для экстремальных видов спорта в парке "Комсомольский" в Иркутске-2 завершено раньше срока, указанного в контракте. Начальник департамента городской среды администрации Иркутска, Елена Юрганова, отметила, что объект уже прошел предварительную приемку и осталось провести небольшое благоустройство рядом.

- Площадка оборудована специальными трамплинами и горками, а также будет отсыпан грунтом. Кроме того, рядом будет установлен игровой комплекс для детей. Директор подрядной организации, Арамаис Адамян, отметил, что обустройство скейт-парка прошло без особых сложностей, так как у них уже есть опыт работы с подобными объектами, - говорят в администрации города.

Он также добавил, что площадка подходит как для профессионалов, так и для начинающих. В этом году в парке "Комсомольский" проводится второй этап благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

Кроме нового спортивного объекта, на территории парка будет создана аллея Авиаторов с использованием авиационной тематики. В настоящее время устанавливают сцену для мероприятий, а также освещение и малые архитектурные формы. Также будет обустроена велодорожка от переулка Пулковского в сторону ДК имени Юрия Гагарина, а также предусмотрена площадка для выгула собак.