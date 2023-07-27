Дополнительный вертолет МИ-8 привлекли в Иркутской области для тушения лесных пожаров Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Иркутской области продолжается усиление лесных пожаров в северных районах, чтобы быстро реагировать на возгорания. Для этого был привлечен дополнительный вертолет МИ-8 МЧС России из Красноярского края на 100 летных часов, также рассматривается возможность отправки еще одного самолета. Об этом заявил заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин на заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров Рослесхоза 27 июля через видеоконференцию.

- На данный момент в авиационном мониторинге задействовано 11 самолетов, из которых шесть патрулируют районы дважды: в населенных пунктах Киренск, Ербогачен, Преображенка, Бодайбо и Мама. В Бодайбинском и Катангском районах работают четыре вертолета МИ-8, - отмечают в правительстве.

В Катангском районе сейчас есть облачность, которая может помочь в тушении пожаров. Мы просим федеральный штаб рассмотреть возможность отправки в наш регион самолета-зондировщика, который базируется в Республике Саха (Якутия), чтобы вызвать искусственные осадки,говорят в правительстве.