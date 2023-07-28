В поселке Чунском заканчивается капитальный ремонт детского сада № 1 Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ремонт детского сада в поселке Чунский почти завершен. Планируется, что сад будет готов к 1 сентября 2023 года, как сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

- В этом году министерством строительства Иркутской области реализуются проекты по строительству и реконструкции 22 объектов образования, включая 16 школ и 6 детских садов, - говорят в правительстве региона.

В детском саду № 1 в Чунском уже выполнена важная часть капитального ремонта. Старые деревянные стены были заменены и оштукатурены, внутренние инженерные системы установлены. В остальных помещениях уложен линолеум, установлена новая пожарная и охранная сигнализация, заменена кровля, окна и отопительная система. Также было проведено монтажное покрытие пола из керамогранита на лестницах и в санузлах, а в детских спальнях установлен теплый пол.

В настоящее время в детском саду проводится уборка и оснащение столовой. Остается выполнить работы по благоустройству прилегающей территории, где будут расположены современные игровые площадки, такие как беседки, качели и детские городки.