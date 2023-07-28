В Иркутске осудили предпринимателя, из-за которого сгорело имущество на 21 млн рублей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске был вынесен приговор предпринимателю, который своим неосторожным обращением с огнем привел к уничтожению имущества на сумму более 21 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Дознание по этому уголовному делу проводили сотрудники МЧС России, которые провели необходимые экспертизы и допросили свидетелей и пострадавших. Установлено, что 32-летний предприниматель использовал гриль-печь, купленную в специализированном магазине, не соблюдая требования завода-изготовителя, в своем гриль-баре, - говорят в МЧС.

Как итог, произошел пожар в заведении 14 февраля 2023 года. С учетом мнения государственного обвинителя, мировой судья признал мужчину виновным в повреждении чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем и назначил ему наказание в виде исправительных работ.