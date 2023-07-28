В Ольхонском районе начнут работать дополнительные роты ДПС. Фото: ГИБДД региона

Сотрудники специализированной роты ДПС отправляются в Ольхонский район, чтобы предоставить практическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

- Каждое лето Ольхонский район в Иркутской области привлекает множество отдыхающих и туристов, включая тех, кто путешествует на своем транспорте. В связи с этим возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий и затруднений в движении, - говорят в ГИБДД.

С учетом данной ситуации, с 1 июня по 31 августа 2023 года, еженедельно в Ольхонский район будут направляться экипажи специализированной роты ДПС, чтобы помочь сотрудникам местного подразделения.

С 28 по 31 июля, два дополнительных экипажа Госавтоинспекции будут находиться на службе и обеспечивать безопасность дорожного движения в курортной зоне.

Госавтоинспекция Приангарья призывает водителей избегать необдуманных рисковых маневров, опасных обгонов и перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, а также проявлять взаимовежливость на дорогах.

Напомним, ранее КП-Иркутск стало известно о том, что полиция проверяет информацию о продаже мест в очереди на паром до острова Ольхон. Об этом и текущей ситуации на переправе в пик туристического сезона читайте ЗДЕСЬ.