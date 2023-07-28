СК проводит проверку после обнаружения тела 45-летней туристки в Слюдянском районе Фото: СУ СКР по Иркутской области

Тело пропавшей без вести 45-летней женщины было найдено в Слюдянском районе. На потерпевшей были надеты спасательный жилет и каска. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Известно, что 6 июля женщина вместе с группой туристов сплавлялась на катамаранах по реке Снежная в республике Бурятия.

- Четыре катамарана опрокинулись из-за чего восемь человек оказались в воде. Семь участников из группы были найдены и спасены. Последнюю туристку продолжали искать, - сообщают в следственном комитете.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала о жителе Черемхова, который был найден мертвым в реке Топка с ранами на голове.