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НовостиПроисшествия28 июля 2023 11:12

В Бурятии задержан водитель, из-за которого погибла 12-летняя девочка

Водитель из Бурятии может попасть в колонию на 12 лет из-за смерти 12-летней девочки
Елена СИНИЦА
В Бурятии задержан водитель, из-за которого погибла 12-летняя девочка. Фото: пресс-служба СУ СКР по РБ

В Бурятии задержан водитель, из-за которого погибла 12-летняя девочка. Фото: пресс-служба СУ СКР по РБ

Следственным отделом по Иволгинскому району СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

- В результате ДТП, которое произошло 26 июля, погибла 12-летняя девочка, а ее мать была госпитализирована. Обвиняемый употреблял алкоголь на побережье озера перед тем, как сел за руль своего автомобиля и столкнулся с другим автомобилем. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает infpol.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.