Поставил заряжаться колонку и спалил дом: житель Зимы предстанет перед судом за смерть женщины и ребенка

Мужчине удалось спастись, он получил ожоги. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Недавно сотрудники СУ СКР по Иркутской области сообщили, что перед судом в Зиме предстанет 32-летний мужчина от действий, которого погибли женщина и ребенок. Оказывается, ночью 10 августа прошлого года местный житель был пьян, когда на веранде дома включил заражаться музыкальную колонку в сломанный удлинитель. Он знал, что прибор не исправен. Ведь раньше происходило замыкание. Но мужчина уснул.

Позже произошло непоправимое. Сломанный удлинитель замкнул и дом загорелся. В ту ночь погибли 34-летняя женщина и ее 5-летняя дочь. Стоит отметить, что мужчине удалось спастись, он получил ожоги.

- В Зиме перед судом предстанет мужчина, от неосторожных действий которого погибла женщина и малолетний ребенок. Кстати, он обвиняется в совершении преступления по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам, - говорят следователи.